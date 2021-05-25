فرج عامر يدعم الأهلى قبل مواجهة نهضة بركان









حرص المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على دعم النادي الأهلي في مباراته القادمة ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي.





وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" : "أتمنى للأهلى الفوز الجمعة المقبل بكأس السوبر الإفريقى".





يُذكر أن الأهلي يستضيف العملاق المغربي يوم الجمعة القادم في العاصمة القطرية الدوحة حيث تمكن المارد الأحمر من الفوز بدوري أبطال أفريقيا فيما يخوض نهضة بركان تلك المواجهة بعد أن حصدوا الكونفدرالية على حساب بيراميدز.





وكانت بعثة النادي الأهلي قد أجرت مسحة طبية فور الوصول إلى فندق الاقامة قبل الدخول إلى الفقاعة الطيبة إستعدادًأ للمواجهة النارية.