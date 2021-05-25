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بلينكين يبدأ مهمة الشرق الأوسط لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:02 ص
فلسطين
فلسطين
منار طارق
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بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة للشرق الأوسط في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على أمل تعزيز وقف إطلاق النار مع نشطاء حماس الحاكمة في غزة والمساعدة في تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

بالتزامن مع مهمة بلينكين، قالت السلطات الإسرائيلية إنها سمحت للوقود والأدوية والمواد الغذائية المخصصة للقطاع الخاص في غزة بدخول القطاع لأول مرة منذ 11 يومًا من القتال عبر الحدود التي بدأت في 10 مايو. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إنه كان من المقرر أن يزور بلينكين رام الله في الضفة الغربية المحتلة والقاهرة وعمان، مع كثير من "الآمال والتوقعات" باستمرار وقف إطلاق النار سيستمر.

واضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته " ينصب تركيزنا الأساسي على الحفاظ على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إليه." مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه إجراء محادثات سلام أوسع نطاقا بين إسرائيل، في تقلب سياسي بعد أربع انتخابات غير حاسمة في غضون عامين، والفلسطينيين المنقسمين بسبب العداء بين حماس والرئيس محمود عباس المدعوم من الغرب. وقد توسطت مصر في الهدنة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حل الدولتين هو الحل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعهد بتقديم حزمة كبيرة مع الدول الأخرى للمساعدة في إعادة بناء غزة. انهارت مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2014. وتضمن جدول أعمال بلينكين محادثات في القدس يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع عباس. ومن المقرر أن يظل بلينكين في المنطقة حتى يوم الخميس.

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وقف اطلاق النار في غزة بلينكين الشرق الاوسط

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