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أسقف الشرقية ومبنى العاشر يقدم العزاء في رحيل الأنبا سلوانس

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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قام نيافة الأنبا مقار، أسقف ايباشية الشرقية ومدينة العاشر ومجمع كهنة الإيبارشية والخدام والشعب كله بتقديم خالص العزاء لمجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولمجمع رهبان دير. الانبا الانبا باخوميوس بحاجر ادفو بدير الشايب، بالأقصر فى نياحة الأسقف الجليل مثلث الرحمان نيافة الانبا سلوانس اسقف ورئيس دير الانبا باخوميوس بالاقصر.

ذاكرين محبته وتعبه في الايبارشية بعد نياحة مثلث الرحمات الأنبا انجيلوس، طالبين العزاء للجميع بصلوات صاحب القداسة
البابا تواضروس الثاني

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