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الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدًا.. ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض في درجات الحرارة والتي كانت أقل من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام على مدار الأسبوع الماضي.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس فقط بحوالي درجة لدرجتين؛ لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 35 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28-29 درجة، وعلى شمال الصعيد 37 درجة، على أن تصل لـ 40-42 على جنوب البلاد.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعاود الانخفاض مرة أخرى، لافتة إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة وغير مؤثرة على الطرق الزراعية في الصباح الباكر غير مؤثرة على حركة السفر، منوهة بان هناك استمرار لنشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء يلطف الاحساس بدرجات الحرارة، ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

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