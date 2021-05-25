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عمرو سعد ينفي تعاطيه للمخدرات في مسلسل "ملوك الجدعنة"
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:13 ص
بسمة عادل
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رد الفنان عمرو سعد على إتهام الجمهور له بتعاطي المخدرات هو والفنان مصطفى شعبان، من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وذلك من خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة MBC مصر.
وقال عمرو سعد أثناء استضافته :"مشربناش مخدرات إحنا بنقدم عمل مختلف عن أعمالنا السابقه، قدمنا من خلال دورنا مثال للشباب الشهم إبن البلد".
مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة كل من عمرو سعد، مصطفى شعبان، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، فرح يوسف، أحمد كشك، والفنان الراحل يوسف شعبان، وغيرهم من الفنانين.
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