رئيس البرلمان العربي يشارك في أعمال الجمعية العامة الـ42 للاتحاد البرلماني الدولي

يشارك رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، غدا الاربعاء، في أعمال الجمعية العامة الـ 42 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تأتي بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء التواجد العربي الملموس للبرلمان العربي داخله وتفاعله مع القضايا العربية في المنطقة.





ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة يستعرض خلالها مجموعة من الموضوعات المتعلقة بدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





ويقدم رئيس البرلمان العربي في كلمته، مقترحات حول الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله نقاشات أعمال الجمعية وهو جائحة كورونا والسعي نحو بناء غد أفضل في ظل التحديات التي يواجهها العالم على إثر تداعيات الجائحة.





كما يستعرض "العسومي"، الرؤي البرلمانية لتعزيز الأمن والسلم ومواجهة التحديات الصعبة الناتجة عن تغير المناخ.



