Advertisements

رئيس البرلمان العربي يشارك في أعمال الجمعية العامة الـ42 للاتحاد البرلماني الدولي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
يشارك رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، غدا الاربعاء، في أعمال الجمعية العامة الـ 42 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تأتي بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء التواجد العربي الملموس للبرلمان العربي داخله وتفاعله مع القضايا العربية في المنطقة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة يستعرض خلالها مجموعة من الموضوعات المتعلقة بدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويقدم رئيس البرلمان العربي في كلمته، مقترحات حول الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله نقاشات أعمال الجمعية وهو جائحة كورونا والسعي نحو بناء غد أفضل في ظل التحديات التي يواجهها العالم على إثر تداعيات الجائحة.

كما يستعرض "العسومي"، الرؤي البرلمانية لتعزيز الأمن والسلم ومواجهة التحديات الصعبة الناتجة عن تغير المناخ.

كما يستعرض "رئيس البرلمان العربي"، النجاحات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية العربية والتي جاء آخرها الاعتراف بمجلس النواب بالجمهورية اليمنية، كممثل شرعي للشعب اليمني الشقيق داخل الاتحاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي

أخبار تهمك

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 17 ساعة

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 12 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد نجم الفريق

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ ساعة و نصف

قبل البدء.. تعرف على مجموعات بطولة كوبا أمريكا

منذ ساعة و نصف

تعليق مثير من مدرب المصري على هزيمة الفريق أمام الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ 39 دقيقة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بعد يومين من وفاة والدتها..الموت يُفجع نانسي صلاح

منذ ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان العربي يشارك في القمة العربية بالجمهورية التونسية

العسومي: نسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

"العسومي": ناقشنا المحاور الرئيسية للشراكة المؤسسية بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي

مكافحة الإرهاب.. أبرز قضايا "العسومي" مع الاتحاد البرلماني الدولي

"العسومي": نسعي لتطوير آلية تعامل الاتحاد البرلماني الدولي مع القضايا العربية

رئيس البرلمان العربي يفتتح الدبلومة التطبيقية الأولي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:26 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

بعد يومين من وفاة والدتها..الموت يُفجع نانسي صلاح

10:00 ص

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»