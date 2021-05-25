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هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:14 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، مستكملة نفس الأداء بالأمس ومع أستمرار موجة جني الأرباح علي جميع الأسهم.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10732 نقطة، هبهبكما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 3126 نقطة.
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