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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021.

متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 922 إلى 925 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 845 إلى 848 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 807 إلى 809 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 692 إلى 693 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 538 إلى 539 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 461 إلى 462 جنيه

سعر الاونصة تسجل 28,683 إلى 28,754 جنيه

سعر الجنيه الذهب يسجل 6,456 إلى 6,472 جنيه

سعر الكيلو الذهب يسجل 922,286 إلى 924,571 جنيه

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