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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:13 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021.
متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 922 إلى 925 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 845 إلى 848 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 807 إلى 809 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 692 إلى 693 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 538 إلى 539 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 461 إلى 462 جنيه
سعر الاونصة تسجل 28,683 إلى 28,754 جنيه
سعر الجنيه الذهب يسجل 6,456 إلى 6,472 جنيه
سعر الكيلو الذهب يسجل 922,286 إلى 924,571 جنيه
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