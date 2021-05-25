البورصة توقف التداول علي أسهم "الحديد والصلب"

أعلنت البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء. مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة قبل نشر هذا الإعلان.





وتقدمت شركة الحديد والصلب المصرية، بطلب إلى البورصة المصرية بشأن إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من من بداية جلسة تداول الثلاثاء 25 مايو الجاري لحين العرض على لجنة القيد للنظر في الموافقة على تخفيض رأسمال الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، وإعادة التعامل على أسهم الحديد والصلب، وبدء التداول على أسهم المناجم والمحاجر.









كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقياً إلى شركتين وهما شركة الحديد والصلب المصرية - وهي الشركة القاسمة برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه مصري ورأسمال مصدر بعد التخفيض قدره 1,758,370,100.40 جنيه مصري، موزعاً على عدد 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 1.8 جنيه للسهم الواحد.









وشركة الثانية هي شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر - وهي الشركة المنقسمة (شركة جديدة) برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر قدره 195,374,455.60 جنيه مصري، موزعاً على 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد.