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البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء في نيافة الأنبا سلوانس

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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توفى بشيخوخة صالحة اليوم نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وسنوافيكم تباعًا بترتيبات صلاة تجنيزه.

ويودع قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة، عالمين وواثقين أن سيسمع الصوت الإلهي القائل: "كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ" (مت ٢٥: ٢١). خالص العزاء لمجمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه.

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