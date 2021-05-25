عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

أعلنت الفنانة بدرية طلبة منذ قليل عن مغادرة الفنان شريف دسوقي للمستشفى، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية أمس تطلبت بتر قدمه، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت بدرية طلبة صورة للفنان شريف دسوقي، وعلقت عليها قائلة :"شكراً لكل الناس اللي وقفت مع شريف، دكتور أشرف زكي، الأستاذة نهال عنبر، زميلنا مصطفى درويش، أستاذ جمال العدل".



وتابعت بدرية طلبة قائلة :"وبطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفي وحيبدء في مرحلة (التأهيل النفسي) علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله،واللي عايز يطمن عليه أو صحفي عايز معلومة يتواصل مع إسلام صلاح شكراً".



وفي سياق آخر شاركت بدرية طلبة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللى ملوش كبير"، وهو تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، وخالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وكوكبة مميزة من النجوم.