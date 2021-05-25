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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 25-5-2021

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 25-5-2021

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الاتحاد - العين

20:00 مصر، 21:00 السعودية

KSA Sports 1 HD

الاتفاق - الرائد

20:00 مصر، 21:00 السعودية

KSA Sports 2 HD

الفتح - القادسية

20:00 مصر، 21:00 السعودية

KSA Sports 3 HD

الوحدة - النصر

20:00 مصر، 21:00 السعودية

KSA Sports 4 HD

أبها - الأهلي

20:00 مصر، 21:00 السعودية

KSA Sports 5 HD

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