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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 25-5-2021
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:23 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 25-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 25-5-2021
|
المباراة
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|
الاتحاد
- العين
|
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|
KSA
Sports 1 HD
|
الاتفاق
- الرائد
|
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|
KSA
Sports 2 HD
|
الفتح
- القادسية
|
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|
KSA
Sports 3 HD
|
الوحدة
- النصر
|
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|
KSA
Sports 4 HD
|
أبها
- الأهلي
|
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|
KSA
Sports 5 HD
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