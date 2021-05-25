رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات يكشف سر ارتفاع أسعار الذهب (فيديو)

كشف رفيق عباس، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، سبب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الذهب يشهد ارتفاع منذ حوالي شهرين نتيجة ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية؛ وذلك بسبب تراجع الاقتصاد بشكل كبير والتي تأثر سلبًا نتيجة جائحة كورونا، ولجوء الدول والمؤسسات المالية لبيع أسهمها وسنداتها واللجوء للذهب كملاذ آمن لاستثماراتها.



وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن توقع سعر الذهب خلال الفترة القادمة أمر صعب جدًا، فقد يتم اكتشاف علاج لكورونا، وتعود المؤسسات لشراء اسهمها مرة أخرى بما يؤثر في انخفاض سعر الذهب.



ونصح رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، المواطنين الذين لديهم مدخرات بشراء الذهب وعدم بيعه إلا في وقت الحاجة، وجعل الذهب ملاذ آمن لمدخراته، خاصة أنه يرتفع باستمرار نتيجة ارتفاع أسعار كل شيء.



