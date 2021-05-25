الرقابة المالية توقف التعامل علي سهم " دايس"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لحين نشر بيان من الهيئة





وفي يوم 17 مايو قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها ستراجع الدراسة التي تقدمت بها شركة دايس للملابس الجاهزة، والتي حددت فيها قيمة السهم بنحو 2.69 جنيها ، وتمت هذه الدراسة بواسطة المستشار المالى المستقل شركة سوليد كابيتال للاستثمارات المالية ، مضيفة أنها ستعمل على التحقق من مدي توافق هذه الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري.





ويتم تداول سهم دايس بالبورصة اليوم بسعر 1.57 جنيه.





شار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 54.73 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة 120.8 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل 1.57 مليار جنيه خلال 2019.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة من الربحية إلى الخسائر بنهاية 2020 لتسجل خسائر بلغت 79.12 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 87.48 مليون جنيه خلال 2019.



