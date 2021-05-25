



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 25-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 25-5-2021





وادى دجلة وطلائع الجيش

تقام مباراة وادى دجلة وطلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام





الاتحاد السكندرى مع الجونة

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والجونة فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية





أسوان وغزل المحلة

تقام مباراة أسوان وغزل المحلة في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد أسوان الرياضى





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.







