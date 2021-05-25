بدء الامتحانات التجريبية لطلاب الشهادة الثانوية لليوم الثاني على التوالي

تجدر الاشارة، إلى أن طلاب الثانوية العامة يؤدوا الامتحانات التجريبية على مدار ثلاث أيام وهى 23 و25 و27 مايو 2021.





ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مايو 2021، الامتحانات التجريبية في 5 مواد هي: "التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية من 10 لـ 10:30 صباحا، وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة: من 11 لـ 11:30.





وتعقد الامتحانات التجريبية بلا درجات، لأنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم للطلاب الدخول على الامتحانات، بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الأسئلة أصغر.





وتهدف الامتحانات التجريبية، لتجربة السوفت وير والتدريب على شكل الأسئلة، التي تكون ع أسئلة استرشاديه تغطي المنهج المقرر لطلاب الصف الثالث الثانوي حتي نهاية مارس، أما بالنسبة لباقي المقرر الدراسي سيتم طرح أسئلة استرشاديه أثناء الامتحان المقرر عقده في شهر يونيو.

بدأ طلاب الثانوية العامة، اليوم، التوافد علي اللجان، لليوم الثاني للامتحانات التجريبية.