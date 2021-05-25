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مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:33 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب فلسطيني من رام الله برصاص قوات خاصة إسرائيلية، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقتل الشاب أحمد جميل أبو عرب من مخيم الأمعري في حي أم الشرايط في رام الله، صباح اليوم، بعدما تعرض لإطلاق نار من قبل عناصر من الوحدة الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي التي اقتحمت الحي خلال تنفيذ عمليات اعتقال لمطلوبين.

 

وتسللت قوة إسرائيلية خاصة من "المستعربين"، للمنطقة وأطلقت النار عن قرب على الشاب ما أدى إلى مقتله على الفور.

 

وقامت قوات "المستعربين"، بتصفية الشاب أبو عرب، وتركته ينزف في الشارع، وفقًا لموقع "عرب 48".


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مقتل شاب رصاص قوات الاحتلال رام الله

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