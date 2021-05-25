خبيرة : توقعات بعودة مؤشرات البورصة الي المنطقة الحمراء في منتصف جلسة اليوم

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن جلسة الأمس كانت بمثابة إستراحة محارب بعد سلسلة من الإرتفاعات أعقبت الأسبوع الاخير من رمضان والتداولات بعد عيد الفطر المبارك ، وفيها وصلت كافة المؤشرات الي مناطق مقاومتها الرئيسية لذا إهتم الأفراد والمتعاملين المحليين بإختبار نقاط المقاومة والخروج بالسيولة لإقتناص الفرص المتاحة .









وتوقعت الخبيرة من خلال تصريح خاص ل " الفجر " عودة كافة المؤشرات الي المنطقة الخضراء في منتصف جلسة اليوم ، مع امكانية تعويض جزء من خسائر اليوم .





اما عن أداء باقي جلسات الاسبوع فمع قرب إنتهاء جلسات الشهر وضرورة تسوية مراكز العملاء بالأنشطة المتخصصة فتوقعت الخبيرة أيضاً مزيد من الضغط علي المؤشرات وخاصة الفرعية والتي تحظي بإهتمام المتعاملين الأفراد المصريين .



