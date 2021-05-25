بقيمة ٢٤ مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين هيئة نظافة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع لميكنة الإدارات

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) وإحدى شركات المتخصصة فى الميكنة والتحول الرقمى للمرافق بقيمة ٢٤ مليون جنيه.



وأكد محافظ القاهرة، أن هذا البرتوكول ياتى فى اطار جهود الدولة فى التحول الرقمى بهدف تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن من خلال ميكنة دورة العمل ودعم عملية صناعة القرار بناء على تحليل البيانات روفع كفاءة العمل وتحقيق الإستفادة القصوى من موارد هيئة النظافة.



وأشاد محافظ القاهرة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى العديد من مشروعات، مؤكدًا أنها تعد قاطرة الصناعة الوطنية التي تعمل على خدمة اهداف التنمية الشاملة للدولة في جميع المجالات مع الإلتزام الكامل بمعايير الجودة في المنتج وسرعة التنفيذ.



وأضاف محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول هو تجربة مصرية خالصة تتم بأيدى مصرية لتكون نموذج رائد مشيرًا إلى أنه يتضمن ميكنة جميع إدارات هيئة النظافة وإدخالها منظومة التحول الرقمى لضمان السرعة والدقة في تنفيذ المهام ومراقبة جميع سيارات ومعدات الهيئة عن طريق الـ GPS، بالإضافة إلى ميكنة عملية نقل المخلفات الطبية ورفع كفاءتها حفاظًا علي صحة المواطنين مع تقديم الدعم الفنى والتدريب الكامل للعاملين على البرنامج الجديد للتحول الرقمى وفقًا لأحدث المستويات والمتطلبات التكنولوجية لجميع المهام والتقسيمات الإدارية والوظيفية بالهيئة.



ومن جهته أشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أن عملية الميكنة والتحول الرقمى ستتم للهيئة بالكامل وتشمل الجانب المالي والمحاسبي كالحسابات العامة وحسابات العملاء وحسابات الموردين والأصول الثابتة وخطابات الضمان وتخطيط الميزانية والمخازن المبيعات والمشتريات والمخازن وشئون العاملين ومراقبة مسارات أسطول الهيئة وصيانة السيارات وإدارة ورش الإصلاح وتلقي الشكاوى وخدمة المواطنين والتسجيل الالكتروني للمقاولين بالهيئة وتخطيط القدرة الإنتاجية وأوامر الشغل وإدارة الجودة والصيانة.



شهد التوقيع اللواء أ ح أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الاليكترونيات واللواء أح طارق الفاوي نائب رئيس مجلس إدارة المصنع واللواء عمرو محمد كمال مستشار رئيس مجلس الادارة ممثلين للهيئة العربية للتصنيع والمهندس أحمد عاشور والمهندس عمر راضي ممثلى الشركة المتخصصة فى الميكنة والتحول الرقمى للمرافق.