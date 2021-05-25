محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات بمدن بنها والخانكة



بدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها الجاري تطويره، وأوشكت الشركة المنفذة على تسليمه ليكون متنفسا حضاريا لمواطني المحافظة، حيث التقى المحافظ بمهندسي ومسئولي الموقع وتفقد مستجدات الأعمال، وجرى الانتهاء من أعمال الرصف وبلاط الأرضيات والإنارة والتشجير وجاري أعمال دهان الأسوار وبعض الأعمال البسيطة، في مداخل ومخارج الكورنيش حيث وجه الهجان بدفع وسرعة الانتهاء من المشروع.



وناشد المحافظ، المواطنين بالحفاظ على الأعمال التي تجرى بالكورنيش وبشوارع مدينة بنها وميادينها، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإتاحة بيئة حضارية وجو مناسب لهم.



وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال رفع تراكمات الأتربة ودهان البلدورات على الطريق الزراعي بمدينة قليوب، وذلك في إطار جهود المحافظة لنظافة الطرق العامة وتوسيعها وإزالة جميع الإشغالات على جانبيها، حيث تفقد المحافظ أعمال إزالة الأتربة بنطاق الوحدة المحلية بسنديون، ووجه بزيادة عدد المعدات لإنجاز الأعمال التي تتم في أقرب وقت ممكن.



وخلال الجولة تفقد المحافظ، مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، حيث تفقد 2 عنبر تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، وخلال الجولة استمع المحافظ من الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية، إلى شرح تفصيلي للمشروع ووجه بدفع عجلة الإنتاج مع رفع كفاءة عنابر الإنتاج والتربية.



كما تفقد المحافظ، مستشفى الخانكة المركزي بعد تطويرها بمبلغ 220 مليون جنيه، تضم 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات، و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99%، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.



وتفقد "الهجان"، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، مشددا على ضرورة الإنتهاء من أعمال الفرش الطبي، وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفي الخدمة في أقرب وقت ممكن، لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.



كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي تم الانتهاء من تطويرها وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة،كما تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.



وخلال الجولة أكد مدير المستشفى، أنه تم فتح العيادات الخارجية وتم استقبال مرضى الدرن والصدر، حيث تم توفير مبنى بمدخل مستقل لتقديم الخدمة في تلك العيادات، كما سيتم توفير 100 سرير بطابق منفصل للمرضى الذين سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجية من مرضى الصدر والدرن.



وأكد المحافظ، أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيكونا صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.



ورافق المحافظ كل من المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري.

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بعدد من المدن والأحياء لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وأعمال التطوير التي تجرى بها بالإضافة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، لدفع الأعمال وتذليل العقبات لتسليم تلك المشروعات في أقرب وقت لخدمة المواطنين.