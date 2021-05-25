مطار مرسى علم الدولي يستقبل 6 رحلات طيران دولية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 6 رحلات دولية سياحية من عدة مطارات دولية مختلفة منها المطارات التشيكية والبولندية وغيرها الجنسيات الأخرى المختلفة.



وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي، الأحد الماضي، 10 رحلات دولية من عدة دول مختلفة، بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا، وذلك ضمن 46 رحلة طيران سياحية دولية مختلفة، من المطارات العالمية والأوربية المختلفة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري.





وأكدت مصادر من المطار أن المطار يستقبل منذ بداية الأسبوع حتى نهايته 46 رحلة طيران بينهم 14 رحلة من دولة التشيك و12 رحلة من المطارات البولندية و12 رحلة من اوكرانيا، أغلبها قادمة من مطار العاصمة كييف وأخرى من مطار زيورخ السويسرى وأخرى رومانية، وواحدة من ملدوفيا ولتيونيا، وثلاث رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران وأخرى لإحدى شركات البترول.



وتقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالمطار بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين، وعدم السماح بدخول أى سائح أو وافد من الخارج الا بتحليل ال pcr لبيان حالته من فيروس كورونا.