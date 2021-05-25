Advertisements

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 6 رحلات طيران دولية اليوم

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:46 ص
محمد طه
Advertisements
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 6 رحلات دولية سياحية من عدة مطارات دولية مختلفة منها المطارات التشيكية والبولندية وغيرها الجنسيات الأخرى المختلفة.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي، الأحد الماضي، 10 رحلات دولية من عدة دول مختلفة، بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا، وذلك ضمن 46 رحلة طيران سياحية دولية مختلفة، من المطارات العالمية والأوربية المختلفة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري.


وأكدت مصادر من المطار أن المطار يستقبل منذ بداية الأسبوع حتى نهايته 46 رحلة طيران بينهم 14 رحلة من دولة التشيك و12 رحلة من المطارات البولندية و12 رحلة من اوكرانيا، أغلبها قادمة من مطار العاصمة كييف وأخرى من مطار زيورخ السويسرى وأخرى رومانية، وواحدة من ملدوفيا ولتيونيا، وثلاث رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران وأخرى لإحدى شركات البترول.

وتقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالمطار بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين، وعدم السماح بدخول أى سائح أو وافد من الخارج الا بتحليل ال pcr لبيان حالته من فيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قبل البدء.. تعرف على مجموعات بطولة كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

بعد يومين من وفاة والدتها..الموت يُفجع نانسي صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد نجم الفريق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعليق مثير من مدرب المصري على هزيمة الفريق أمام الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 17 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 11 ساعة

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ 35 دقيقة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:26 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

بعد يومين من وفاة والدتها..الموت يُفجع نانسي صلاح

10:00 ص

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»