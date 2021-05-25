متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ببورسعيد يشيدون بمنظومة التحول الرقمى

أشاد متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة " دفعة الشهيد أحمد منسى " بالمنظومة الرقمية الإلكترونية بمحافظة بورسعيد والتى انطلقت من بورسعيد كأولى المحافظات على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال جولتهم التفقدية بإدارة التحول الرقمى داخل ديوان عام محافظة بورسعيد، فى أول يوم للتدريب العملى بمحافظة بورسعيد لأعضاء التدريب ( الأستاذة دعاء حسين باحث أول ومحلل سياسات استثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ يحيى محمد مراجع حسابات بالبريد المصرى، والأستاذة دينا محمد الحمامى متابع الخطة بالمحافظة، والأستاذة أم كلثوم السيد المكتب الفنى لوزير الصحة ) رافقهم خلال جولتهم المهندسة شيماء جودة مدير إدارة التحول الرقمى بالمحافظة.





واستمع المتدربين لشرح مفصل من مدير إدارة التحول الرقمى عن كيفية عمل المنظومة الرقمية ببورسعيد، ومراحل تطبيق المنظومة، والتعرف على أقسام إدارة التحول الرقمى الجديدة ببورسعيد، وميكنة النظام الإدارى كأول خطوة بالمحافظة ثم ميكنة كافة المجالات المختلفة ببورسعيد للقضاء على الفساد الإدارى وسرعة إنجاز العمل والتيسير على المواطن أثناء تلقى الخدمة.





وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للمناصب القيادية، من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية، تحت رعاية وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما وجه المحافظ بتحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذي يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب، مشددا على توفير الدعم وكافة الإجراءات والتيسيرات اللازمة في هذا الشأن مع السادة المسئولين عن سير منظومة التدريب خلال مدة التدريب، وذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التدريب العملي المستهدف والذي يأتي في إطار خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، وضمن أطر ومحاور رؤية مصر 2030 للتنمية.