Advertisements

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:51 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات
Advertisements

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إثيوبيا مؤسفة ولا ترقى لمستوى العلاقات الإستراتيجية والطويلة بين البلدين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وقد أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بتخطيط إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، لفرض قيود على التأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين بسبب صراع تيجراي.

 

وأضافت أن إدارة بايدن تخطط لوقف المساعدات الأمنية المقدمة لإثيوبيا، وفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين وإريتريين، وقد تستهدف أيضا برامج البنك الدولي وصندوق النقد في أديس أبابا.

 

وأشارت إلى أن قيود التأشيرات تشير لنقطة تحول محتملة في العلاقات الأميركية - الإثيوبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العقوبات الامريكية أول رد أمريكا إثيوبيا

أخبار تهمك

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

تعليق مثير من مدرب المصري على هزيمة الفريق أمام الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

قبل البدء.. تعرف على مجموعات بطولة كوبا أمريكا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد نجم الفريق

منذ ساعتين و 33 دقيقة

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ 33 دقيقة

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ 38 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد يومين من وفاة والدتها..الموت يُفجع نانسي صلاح

منذ ساعة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 17 ساعة

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

إجراء جديد لإثيوبيا بشأن الطائرة المنكوبة

"النيل لنا".. إثيوبيا تدشن حملة إلكترونية قبل انطلاق القمة الأفريقية المُصغّرة

انطلاق القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة

موسكو تدعو الأطراف المتحاربة في إثيوبيا إلى ضبط النفس

وسائل إعلام إثيوبية: الجيش سيستخدم الدبابات لحصار تيجراي

عاجل.. قتلى وجرحى بانفجار قنبلة يدوية في إثيوبيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:26 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

بعد يومين من وفاة والدتها..الموت يُفجع نانسي صلاح

10:00 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»