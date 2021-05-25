مدبولي: الدولة تُشجع القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا في مسيرة النهضة التنموية





قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "العربي"، والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة، صباح اليوم، بافتتاح المُجمع الصناعيّ لمجموعة "العربي" بمدينة قليوب، المتخصص في إنتاج أجهزة الطهي، بحضور عدد من مسئولي المجموعة.



وفي مستهل جولته بأرجاء المُجمع الصناعيّ الجديد، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا مهما في مسيرة النهضة التنموية التي تقوم بها مصر حاليا في مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال: لقد حققنا خطوات ملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولا تزال أمامنا بعض التحديات، ولذا فمن الضروري مشاركة القطاع الخاص في مواجهة هذه التحديات، والتي من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، في ظل ظروف صعبة؛ نظرًا لجائحة كورونا.



كما أكد رئيس الوزراء سعي الدولة إلى توطين مختلف الصناعات، وتعظيم المُكّون المحلي في التصنيع، إلى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات، باعتبار أن الصناعة ستقود قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة.



وأستمع رئيس الوزراء لعرض تقديمي من المهندس محمد صلاح العربي، مدير مصنع البوتاجاز، حول المجمع الصناعي الجديد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المُجمع الجديد تم تأسيسه على مساحة ٢٧ ألف متر، ويوفر ما يقرب من ٢٠٠٠ فرصة عمل، ويضم مصنعين؛ أحدهما لإنتاج بوتاجازات "لاجيرمانيا" الإيطالية بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥٠٠ ألف وحدة سنويا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى ٧٠%.



وقال المهندس محمد صلاح العربي: يُعد مصنع بوتاجاز "لاجيرمانيا" مصنعا إقليميا يُغطي احتياجات السوق المصرية، وأسواق: أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتم تجهيز المصنع بأعلى مستوى من الدقة التي تتيح كما هائلا من البيانات والمعلومات، التي يتم من خلالها تتبُّع المنتج في السوق وتحليل كل ما يخصه، سواء في مراحل التصنيع أو الاختبار، كما تم تجهيزه طبقا لمواصفات الجودة القياسية المصرية والأوروبية لأجهزة الطهي، لافتا إلى أن المصنع حصل على العديد من شهادات الجودة العالمية ومنها الأيزو ٩٠٠١، وعلامة المطابقة الأوروبية،CE وأيزو ٤٥٠٠١ للسلامة والصحة المهنية، وأيزو ٥٠٠٠١ في ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى شهادات أمان الغذاء وعلامة المطابقة الأوروبية، والحفاظ على البيئة، موضحا أن موديلات بوتاجاز "لاجيرمانيا" تتنوع لتصل إلى ٢٠ موديلا، وتتميز بتفرده بالأمان الكامل.



وخلال تواجده بمصنع البوتاجاز، تعرف رئيس الوزراء ومرافقوه على مراحل التصنيع التي تتم داخل المصنع، ومن بينها المكابس ومنطقة الدهان، كما تفقدوا ماكينات التصنيع، وبعض النماذج لمكونات التصنيع المحلي والمستوردة المستخدمة في كافة مراحل التصنيع، وتساءل رئيس الوزراء عن نسبة المكون المحلي، فأوضح المهندس محمد العربي أنه يتم التصنيع بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 70% ومن المخطط زيادة نسبته خلال الفترة المقبلة، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خط سير إنتاج البوتاجاز، انتهاءً بمرحلة نقل المنتج في صورته النهائية عبر المصاعد؛ تمهيدا للتوزيع.





وأدار رئيس الوزراء حوارا مع عدد من عمال المصنع، واستفسر عن المسافة بين مقر المصنع ومنازلهم، موضحين أنه روعي أن يكون العمال من المناطق المحيطة بمقر العمل، كما استفسر عن رواتبهم، وظروفهم الصحية في ظل أزمة كورونا، مؤكدين أن إدارة المصنع تراعي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.



ورحب ئيس الوزراء بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة العربي، وعدد من العاملين بالمصنع، معربا عن تمنياته بالتوفيق للجميع، ومشيدا بما رآه من حرص على مواكبة وإدخال أحدث التكنولوجيا في صناعة وإنتاج أجهزة الطهي.



وخلال الجولة، أشار الدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إلى أن مجموعة العربي يعمل بها ما يقرب من 40 ألف عامل بمختلف التخصصات الإدارية والفنية، في أربع مُجمعات صناعية كبرى؛ حيث يوجد الأول في مدينة بنها على مساحة 100 ألف متر مربع، والثاني في مدينة قويسنا على مساحة 400 ألف متر مربع، والثالث في بني سويف على مساحة 68 ألف متر مربع، والرابع في مدينة قليوب على مساحة 27 ألف متر مربع، بالإضافة إلى العديد من المراكز اللوجيستية في مختلف محافظات مصر، لافتا إلى أن مجموعة العربي حققت نجاحات كبيرة على الصعيد التجاري والصناعي والمجتمعي، وتتميز منتجاتها بالدقة والجودة والثقة، وتتجاوز السوق المحلي، حيث تنتشر هذه المنتجات في أكثر من 30 دولة حول العالم، كما تهدف المجموعة إلى أن تكون ضمن قائمة الشركات العالمية الناجحة في مجال الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.



كما تمتلك المجموعة إحدى عشرة شركة في مجال الأجهزة المنزلية والكهربية، بالإضافة إلى شركة "العربي" الدولية في دول: هونج كونج، واليابان، والصين، بالإضافة إلى شركة توشيبا العربي للأجهزة المرئية بجنوب إفريقيا، كما اعتمدت المجموعة عددا من الشركات التي تمتلك الخبرة في مجال تسويق الأجهزة المنزلية للعمل كموزعين معتمدين لها خارج مصر، مشيرا إلى أن المجموعة تخطط لزيادة شبكة الموزعين المعتمدين بالخارج بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك بهدف تنمية صادراتها واستمرار تدفق منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.