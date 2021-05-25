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كشف ملابسات اصطدام شخص بعدد من السیارات وترویع المواطنین بالقاھرة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جھود أجھزة وزارة الداخلیة من كشف ملابسات ما تم تداولھ عبر موقع التواصل الإجتماعى "فیس بوك"، بشأن مقطع فیدیو یتضمن قیام قائد سیارة مجھولة بالإصطدام بعدد من السیارات وإشعال النیران وإطلاق الأعیرة الناریة على المارة بمنطقة عزبة الھجانة بدائرة قسم شرطة مدینة نصر أول.

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع مالكى السیارتین المتضررتین بمقطع الفیدیو وبسؤالھما قررا أنھ أثناء قیام قائد السیارة المشار إلیھا بمقطع الفیدیو باللھو بالسیارة قیادتھ قام بالإصطدام بالسیارتین خاصتھما مما أدى لإحداث تلفیات بھا، وأضافا بعدم وجود ثمة إطلاق لأعیرة ناریة والأصوات كانت صادرة من "الشكمان" الخاص بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن تحدید السیارة المتسببة فى الواقعة وتبین أنھا ملك (أحد الأشخاص – بالسیارة المشار إلیھا، مقیم بدائرة القسم).

وبإستدعائه قرر بعدم علمھ بملابسات الواقعة، وأن السیارة وقت إرتكاب الواقعة كانت
بحوزة ( میكانیكى – مقیم بدائرة القسم) لإصلاحھا، وعقب إستلامھا منھ تلاحظ لھ وجود تلفیات بھا فقام بإرسالھا لأحد مراكز الصیانة وتعھد بإحضارھا أمام النیابة العامة.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبط "المیكانیكى" المتسبب فى إرتكاب الواقعة، وبمواجھتھ إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیھ، وأضاف بأنھ حال سیره بالسیارة لتجربتھا إصطدمت بھ سیارة مجھولة من
الخلف مما أدى لإختلال عجلة القیادة بیده والإصطدام بالسیارتین المشار إلیھما.. وفى وقت لاحق تبلغ للأجھزة الأمنیة من مالك السیارة محل الواقعة بتضرره من القائم على نشر مقطع الفیدیو المشار إلیھ ومالكى السیارتینلإشتراكھم فى نشر أخبار كاذبة مما یسئ إلیه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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