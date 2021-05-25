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بيت السناري ينظم ورش عمل مجانية لأطفال الإسكندرية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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ينظم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية ورش عمل مجانية للأطفال حول فن تلوين المجسمات، وفن الطباعة على القماش، وذلك بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تُقام ورشة "فن تلوين المجسمات" يوم الخميس الموافق 27 مايو في تمام الثانية ظهرًا. وتركز الورشة على تنمية مهارات الرسم والتلوين عند الأطفال باستخدام فرش الرسم المختلفة، وكذلك تنمية المهارات اليدوية والحسية من خلال الممارسة الفردية والجماعية لفنون الرسم والتلوين، مع إتاحة الفرصة للتعرف على الخامات الفنية المختلفة.

وتهدف الورشة إلى تقوية العضلات اليدوية للأطفال لتنمية قدرتهم على التحكم والدقة، وكذلك تنمية الإبداع البصري لديهم وإكسابهم مهارة تناسق الألوان. تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات.

أما ورشة "فن الطباعة على القماش" فتُقام يوم الأحد الموافق 30 مايو في تمام الثانية ظهرًا. وتركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية الطباعة على القماش، وكذلك تعريفهم بأدوات الطباعة، وكيفية استخدامها بطريقة سهلة وبسيطة.

وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال كيفية عمل التصميمات المحببة لديهم، وتنمية خيالهم الفني والإبداعي، ومساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم. تستغرق يومًا واحدًا، وتستهدف الأطفال من سن 10 إلى 12 سنة.

تقدم الورش الأستاذة أسماء عبد العليم مدربة الورش الفنية والخبيرة في مجال الحرف والفنون اليدوية.

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