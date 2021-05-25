بقيمة مليون جنيه.. ضبط شخص بحوزته 150 طربة حشيش بالسويس

أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة وبالتنسیق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام ومدیریة أمن السویس قیام أحد العناصر الإجرامیة – مقیم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقیة، تخصص نشاطھ الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشیش وترویجھ على عملائھ متخذًا من دائرة قسم شرطة فیصل مسرحًا لمزاولة

نشاطھ الإجرامى.



عقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھ وضبطھ وبحوزتھ (عدد 150طربة بالسویس، لمخدر الحشیش – مبلغ مالى - ھاتف محمول) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة فیصل

وتقدر القیمة المالیة للمواد المخدرة المضبوطة 000،050،1 (واحد ملیون وخمسون ألف

جنیھ تقریبًا.

وبمواجھتھ بالمضبوطات أیدا ما جاء بالتحریات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.