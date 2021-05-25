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بعد بتر قدمه..كاملة أبو ذكري توجه رسالة دعم للفنان شريف دسوقي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة دعم للفنان شريف دسوقي، بعد بتر قدمه أمس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

كتبت كاملة أبو ذكري منشورًا قالت فيه:"لما كنا بنصور 100 وش في مشاهد حضور جميع الممثلين كتير كانوا بيحاولوا يظهروا بحركة أو بجملة زيادة، ودايما أستاذ شريف كان يقعد ساكت ويقف ورا".

وتابعت كاملة أبو ذكري قائلة :"كنت أقوله حتى لو كنت في أخر الكادر وراء وساكت القلب بيروحولك، والعين شايفاك كريم نادر مدير التصوير كان دائما يقولي، شريف دسوقي مش محتاج نور هو منور لوحده".

وأضافت كاملة أبو ذكري :"حضرتك موهبة و قلب نادر، ربنا حيتم شفاك علي خير بإذن الله".

وكان الفنان شريف دسوقي قد شارك مؤخراً في فيلم"وقفة رجالة"، وهو بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي،

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