القوى العاملة: تعيين شابًا 1551 بينهم 29 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة عن قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1551 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 29 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3590 من راغبى العمل، فضلًا عن استخراج 113 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة





وقال الوزير، فى بيان: إن المديرية قامت بتسجيل 252 عاملا غير منتظم جديد بوحدة العمالة، فضلًا عن صرف منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 12 منحة مولود بإجمالى 24 ألف جنيه، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، و5 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومنحتى مولود توأم لـ 2 عمال بمبلغ 6 آلاف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 59 ألف جنيه لـ 23 عاملا ً من المسجلين، بالإضافة إلى صرف منح للرعاية الصحية لعامل لعمل عملية جراحية صغرى بمبلغ 1000 جنيه، فضلًا عن صرف منحة عيد العمال لـ 7123 عاملًا بإجمالى 3 ملايين و561 ألفًا و500 جنيه.



وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 466 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد 5 ندوات توعية عمالية.



أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 72 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وبحث 6 شكاوى فى نفس المجال، والتفتيش على 390 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 20 شكوى عمالية، تم تسوية 10 منها وديًا، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، وتم حفظ شكوتان، و5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.



وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد 4 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى، على مهن التفصيل والحياكة، والتطريز الآلى والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة، والتبريد والتكييف، استفاد منها 37 متدربا، كما انتهت من 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، استفاد منها 30 متدربا ومتدربة