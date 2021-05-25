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الري: تنفيذ 12 إزالة جديدة اليوم بالأقصر

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها اليوم، عن تنفيذ 12 إزالة لتعديات على أملاك ري بمحافظة الأقصر، خلال حملة موسعة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية النيل بالأقصر.

وقالت الوزارة خلال البيان، إن الإزالات إشتملت على 9 قرارات إزالة زمام هندسة نيل الأقصر، و3 قرارات زمام هندسة نيل نجع حمادى، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار الدكتور عبد العاطي الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

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