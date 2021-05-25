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ضبط شخص لإتجاره في العقاقير المخدرة بالإسكندریة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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رصدت الإدارة العامة لمكافحةالمخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة وبالتنسیق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومدیریة أمن الإسكندریة نشاط (أحد العناصر الإجرامیة - "لھ معلومات جنائیة"– مقیم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوھاج) تخصص فى الإتجار بالعقاقیر المخدرة وترویجھ على عملائھ متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندریة مسرحًا لمزاولة نشاطھ الإجرامى.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھ حال إستقلالھ سیارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة
وبحوزتھ (000،18 قرص مخدر – مبلغ مالى – ھاتف محمول)، وبمواجھتھ بالمضبوطات أید ما جاء بالتحریات.
وتقدر القیمة المالیة للمواد المخدرة المضبوطة (000،440،1 ملیون وأربعمائة وأربعون
ألف جنیھ) تقریبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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