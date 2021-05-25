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بلينكن: نسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر بالقدس والضفة الغربية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:51 ص
فلسطين
فلسطين
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في القدس والضفة الغربية.

 

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل.

 

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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