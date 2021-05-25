وزير القوى العاملة: نحرص على الشفافية في التعامل مع كافة الجهات



عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، الاجتماع التنسيقى لوفد مصر المشارك فى أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى والمقرر عقده افتراضيا خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو المقبل، وذلك بحضور ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.







وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور من منظمة العمل الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وممثلى أصحاب الأعمال

وممثلى العمال، مؤكدًا حرص الوزارة على تنظيم وتنسيق دور الوفد المصرى فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته الحالية، والذى تم إلغاؤه العام الماضى بسبب انتشار جائحة كورونا، لأول مرة فى تاريخ المنظمة.



وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسى من الاجتماع اليوم، هو تنسيق أعمال الوفد المصرى، والخروج بنتائج والتزامات محددة، وتحديد مواعيد الجلسات القادمة للجان المؤتمر وفقًا للمواعيد المحددة، وكذلك عمل مجموعة عمل بإدارة ثلاثية من قبل الوزارة وممثلى أصحاب الأعمال وممثلى العمال، لضمان التواصل الدائم والمناقشة والحوار طوال فترة انعقاد المؤتمر مع الحفاظ على خصوصية كل فريق من أطراف العمل الثلاث.



ووجه الوزير مركز المعلومات بالوزارة لتجهيز قاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة لتكون مقرًا لاجتماعات الثلاثية خلال فترة انعقاد المؤتمر كأحد قاعات المؤتمر، ودعوة كافة الأطراف لحضور فعاليات المؤتمر من خلالها بدءًا من يوم 28 مايو الجارى وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه، بالتنسيق مع الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة.



وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الشفافية التامة فى التعامل مع مختلف الجهات وخاصة منظمة العمل الدولية، وقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التى تتماشى مع معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى التعديلات التى أجريت على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلًا عن انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، ولجنة الأجور والعلاوات منوهًا إلى أن هذه الإجراءات توجت بخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة فى الفترة الحالية بما يعكس قناعة الثلاثية والمنظمة بالجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا الشأن يومًا بيوم، وجنبًا إلى جنب بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة.



من جانبه، أشار كون كومبير استشارى المعايير الدولية بمكتب منظمة العمل الدولية إلى النقاط الأساسية للجلسة والتى تخص الوفد المصرى الذى يضم ممثلين عن الحكومة المصرية من وزارة القوى العاملة، وممثلين عن أصحاب الأعمال، وممثلين عن العمال، مع التأكيد على وجود دعم كامل من مكتب المنظمة بجنيف لتسهيل الأمور التشغيلية والعملية، وتوفير المعلومات من خلال تطبيق يمكن تثبيته على الهاتف، أو من خلال موقع المنظمة الرسمى، كما أنه يمكن مخاطبة المنظمة من خلال البريد الإلكترونى الخاص بها، وسيتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول أعمال المؤتمر وموضوعاته.



وأضاف " كومبيير " ان المؤتمر يشمل 3 أجزاء رئيسية، أولها الجلسة الافتتاحية والتى تمت فى 20 من مايو الجارى، وتضمنت انتخاب رؤساء الجلسات واللجان، حيث سيبدأ المؤتمر فى 28 من مايو الجارى، وينتهى فى 19 يونيه من الجزء الأول منه، والجزء الآخر سيبدأ فى 25 نوفمبر من العام الجارى، وحتى 11 ديسمبر، فى حين تبدأ أعمال الجلسة العامة فى 7 يونيو الجارى.



حضر الاجتماع عن الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وهلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات، ودينا محمود عبد التواب، وسها شلبى، وأميرة فتحى، وعطيات ابوزيد، وإيناس الصاوى، وريم عبد العال، وأسماء عزيز باحثين بالإدارة، ومصطفى مجدى باحث بالمجموعة الفنية لمكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، وعن اتحاد الصناعات المصرية محمد فؤاد، ورنا نبيه، وابراهيم تركى، ومحمد عاطف عباس، وشيماء بهاء الدين، ورمضان جلال عبد العظيم، ومن اتحاد الغرف التجارية محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية، ومحمد طلعت مدير عام العلاقات الدولية والمنظمات بالاتحاد.



كما شارك فى الاجتماع ممثل عن العمال كلًا من: عبد الفتاح إبراهيم، وعبد المنعم ابراهيم الجمل، ومحمد عبد العزيز جبران، وعماد حمدى، نواب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهويدا عبد المنعم السباعى أمينة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وعزيزة عبد اللطيف أمينة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، وكارولين سمير وكيل إدارة التعاون الدولى والتدريب