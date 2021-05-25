بطريرك الأقباط الكاثوليك يقدم التعازي للبابا تواضروس في وفاة الأنبا سلوانس

قدم صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة صاحب النيافة الأنبا سلوانس، رئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.



وجاء بنص البيان:



"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نقدم التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني في وفاة نيافة الأنبا سلوانس، والذي إنتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي.".



