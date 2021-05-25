اقتراح برلماني بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي





تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة وذلك بخصوص استحداث مادة للصحة الاسرية والنفسية يتم تدريسها بالتعليم الثانوي.



واوضح "الجاهل" ضمن مبررات اقتراحه أن هناك حاجة ماسة إلى تنشئة الطلاب بشكل سليم نفسيا، لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع، خاصة وأن السلامة الأسرية والنفسية أمر هام جدا لاسيما في مرحلة التعليم "الثانوي تحديد"، لتعليم الطلاب التعامل مع تحديات الحياة والحفاظ على سلامتهم من الناحية النفسية.



وأشار عضو مجلس النواب، أن المعلم أو المعلمة بجانب دور المرشد أو المرشدة الطلابية، لهم دور كبير في تحقيق التوافق النفسي للطلاب، خاصة وأن الطلاب متعطشون دائما الى الدعم النفسي من معلميهم والإنعاش النفسي من المرشد الطلابي.



واضاف: أن استحداث مادة بالمرحلة الثانوية، خاصة بالصحة النفسية، لها دور كبير في التنشئة السليمة للطلاب وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع، وذلك بغرض تأهيل الشباب لمرحلة الزواج وكيفية تكوين أسرة ناجحة وتربية الأبناء تربية سوية، ودعمهم بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.



وطالب باستحداث مادة بالمرحلة الثانوية، خاصة بالصحة الاسرية النفسية، وذلك بغرض تأهيل الطلاب على كيفية تكوين أسرة ناجحة وتربية الأبناء تربية سوية، ودعمهم بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.