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رئيس النواب يعلن سحب الحكومة 8 مشروعات قوانين من البرلمان

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، تلقيه رسائل من رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروعات القوانين التالية:

1. ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

3. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.

4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

5. مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

6. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

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