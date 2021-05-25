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"الإسكان": تنفيذ سوقين تجاريتين بمنطقة النوادي بالمنيا الجديدة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم الانتهاء من سوقين تجاريتين بمنطقة النوادي بالمدينة، وذلك في إطار زيادة الخدمات  وتلبية متطلبات الساكنين وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس خالد نايف عبدالعزيز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ  سوق تجارية نموذج 8  محال على مساحة  677.5 م2 بمنطقة النوادي بالقطاع أ، وكذا الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية أخرى نموذج  8  محال على مساحة  901.5  م2 بمنطقة النوادي بالقطاع ب، بمساحات وأنشطة مختلفة ‏تشمل (سوبر ماركت - مطعم - صيدلية)، وغير ذلك.

وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، استمرار العمل بالمشروعات المختلفه التى توفر سُبل الحياة وتفى بمتطلبات قاطنى المدينة، وذلك ترسيخا للجهود المبذولة التى من شأنها النهوض بمدينة المنيا الجديدة.


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