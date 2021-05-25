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بعد بتر قدمه.. المخرج حسني صالح لـ شريف دسوقي :"فنك راقي واتمنى إننا نشتغل سوا"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه المخرج حسني صالح رسالة دعم للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه أمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب حسني صالح منشورًا قال فيه :"النجم شريف دسوقي سلامتك ألف سلامة، أنا واحد من معجبينك".

وتابع حسني صالح قائلاً :"فنك راقي وبسيط واتمنى في أي لحظة وأي وقت إننا نشتغل سوا؛ لأن روحنا في شغلنا".

وفي سياق آخر، شارك شريف دسوقي في السباق الرمضاني الماضي كضيف شرف من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ شادي الفخراني، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال، يحيى الفخراني، أنوشكا، نهى عابدين، محمد محمود، رامز أمير، إسلام إبراهيم.

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