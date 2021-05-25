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"الأسقفية" تواصل مبادرات "معاً من أجل تنمية مصر" بتدريب على الأداء المسرحي بالسويس 

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عن استكمال مبادرات مشروع معًا من أجل تنمية مصر فى مجتمع محافظة السويس  بتدريب الشباب على الأداء المسرحى.



تضمنت الفعاليات التى شارك فيها الشباب من المسلمين والأقباط من مجتمع السويس مبادرة
للتدريب على الأداء المسرحى للبدء في عمل مسرحى فكرة وإخراج وتنفيذ الشباب إذ تدور أحداثه حول المواطنة وخلق لغة حوار من خلال المسرح


من جانبه قال رامز بخيت منسق المشروع، أن مبادرة  مجتمع السويس اشترك فيها ٣٥ من الشباب بهدف كسر الحواجز وتنمية العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وتعميق مفاهيم المواطنة


يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.


يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.


يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

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