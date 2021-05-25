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التموين: توريد 2.9 مليون طن قمح حتى الآن (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إنه منذ بداية موسم توريد القمح تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة بالإضافة لغرف عمليات مركزية داخل كل محافظة لمتابعة عملية التوريد أول بأول، والعمل على حل كافة المشكلات من تكدسات وخلافه إن وجدت.

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 450 موقع لتسليم القمح على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم توفير أكثر من 11 مليار جنيه لسددا كافة مستحقات المزارعين خلال 72 ساعة من التوريد كحد أقصى.

وتابع معاون وزير التموين، أنه تم توريد 2.9 مليون طن قمح حتى هذه اللحظة، ونستهدف استلام 3.4 مليون طن، وهناك سعات تخزينية مخصصة لأكثر من المستهدف، وجاري تحديد مواقع مختلفة لإنشاء صوامع بمساحات وسعات تخزينية مختلفة، مشددًا على أنه تم إلغاء الشون الترابية تمامًا والتي كانت تسبب فاقد كبير في المحصول، ولم يتم رصد أي مشكلات أو تكدس خلال موسم توريد القمح.

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