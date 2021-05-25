التموين: توريد 2.9 مليون طن قمح حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إنه منذ بداية موسم توريد القمح تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة بالإضافة لغرف عمليات مركزية داخل كل محافظة لمتابعة عملية التوريد أول بأول، والعمل على حل كافة المشكلات من تكدسات وخلافه إن وجدت.





وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 450 موقع لتسليم القمح على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم توفير أكثر من 11 مليار جنيه لسددا كافة مستحقات المزارعين خلال 72 ساعة من التوريد كحد أقصى.



