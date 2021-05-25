برنامج الأهلي في اليوم الثاني بالدوحة استعدادا لنهضة بركان

تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجبة الإفطار داخل فندق الإقامة الذي حلت به عقب وصولها إلى مطار الدوحة قادمة من جنوب افريقيا، لخوض مباراة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.





وتتوجه بعثة الأهلي إلى الفندق المضيف لجميع الأطراف المشاركة في كأس السوبر في الواحدة والنصف ظهر اليوم، ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في نفس الفندق قبل التحرك في السادسة والنصف مساء لخوض التدريبات على ملعب جامعة قطر.





ويبدأ الجهاز الفني اليوم في تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، بعدما اكتفى أمس بتدريبات خفيفة؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التي تعرض لها اللاعبون.

وأنهى لاعبو الأهلي مهمتهم الأولى بنجاح من خلال التأهل للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز، ويبحث الفريق عن التتويج بكأس السوبر في المهمة الثانية له.



