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هل يقام الحج هذا العام للمقيمين بالمملكة فقط؟.. باسل السيسي يوضح (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال باسل السيسي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقًا، إنه حتى الآن لم يصدر بشكل رسمي سوى الاشتراطات الصحية لاستقبال الحجاج سواء من داخل أو خارج المملكة، والتي حددت شروط سفر الحجاج من خارج المملكة هذا العام.

وأضاف "السيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الثلاثاء، أن أهم شروط سفر الحجاج هذا العام أن يكون المتقدم للحج قد حصل على تطعيم كامل بالجرعتين، وأن يكون مر على التطعيم 14 يوما، وأن يكون سن الحاج من 18 إلى 60 سنة وأن يكون بحالة صحية جيدة نظرًا للظروف الحالية.

وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقًا، أنه قبل السفر بـ 72 ساعة سيتم عمل مسحة للتأكد من عدم وجود أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن هذه رؤية صحية ليس لها علاقة بعدد الحجاج من الخارج، فحتى الآن لم تعلن السعودية عن عدد الحجاج من الخارج، منوهًا بأن تنظيم الحج بالشكل الطبيعي كانت البعثات الرسمية تسافر قبل شهرين أو 3 شهور لإجراء الاتفاقيات والتعاقدات، موضحًا أن الحج هذا العام سيكون استثنائي، وقد يكون للمقيمين في الداخل بالإضافة للدبلوماسيين المتواجدين بالمملكة لتأخر المملكة في الإعلان عن استقبال حجاج من الخارج حتى الآن.

وحول مدى إمكانية أداء المصريين الذين لديهم فيزا او تأشيرة لدخول المملكة لمناسك الحج هذا العام، أوضح، أنه تم تحديد فئات معينة متاح لها السفر من مصر وهما الدبلوماسيين والذين لديهم تأشيرات إقامة ويطبق عليهم الاشتراطات الصحية المعلنة داخل المملكة، ولكن من الخارج لا يوجد جديد حتى الآن.

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