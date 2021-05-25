هل يقام الحج هذا العام للمقيمين بالمملكة فقط؟.. باسل السيسي يوضح (فيديو)

قال باسل السيسي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقًا، إنه حتى الآن لم يصدر بشكل رسمي سوى الاشتراطات الصحية لاستقبال الحجاج سواء من داخل أو خارج المملكة، والتي حددت شروط سفر الحجاج من خارج المملكة هذا العام.





وأضاف "السيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الثلاثاء، أن أهم شروط سفر الحجاج هذا العام أن يكون المتقدم للحج قد حصل على تطعيم كامل بالجرعتين، وأن يكون مر على التطعيم 14 يوما، وأن يكون سن الحاج من 18 إلى 60 سنة وأن يكون بحالة صحية جيدة نظرًا للظروف الحالية.





وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقًا، أنه قبل السفر بـ 72 ساعة سيتم عمل مسحة للتأكد من عدم وجود أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن هذه رؤية صحية ليس لها علاقة بعدد الحجاج من الخارج، فحتى الآن لم تعلن السعودية عن عدد الحجاج من الخارج، منوهًا بأن تنظيم الحج بالشكل الطبيعي كانت البعثات الرسمية تسافر قبل شهرين أو 3 شهور لإجراء الاتفاقيات والتعاقدات، موضحًا أن الحج هذا العام سيكون استثنائي، وقد يكون للمقيمين في الداخل بالإضافة للدبلوماسيين المتواجدين بالمملكة لتأخر المملكة في الإعلان عن استقبال حجاج من الخارج حتى الآن.



