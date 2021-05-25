Advertisements

تعرف على موعد انطلاق بطولة كوبا أمريكا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:01 م
كوبا امريكا
كوبا امريكا
علي ماهر حلمي
Advertisements
ينتظر عشاق الكرة العالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس امم أمريكا الجنوبية " الكوبا " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقام البطولة القارية الشهر المقبل حيث ستستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس المباراة الافتتاحية في الـ11 من يونيو 2021.

وتذاع البطولة على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كوبا أمريكا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ومن المقرر ان يشارك في هذه البطولة القارية 12 منتخبا مقسمة إلى مجموعتين تتضمن كل واحدة 6 منتخبات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوبا امريكا رياضة

أخبار تهمك

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ ساعتين

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ أقل من ساعتين

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد يومين من وفاة والدتها..الموت يُفجع نانسي صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 13 ساعة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:51 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»