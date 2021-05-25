تعرف على موعد انطلاق بطولة كوبا أمريكا

ينتظر عشاق الكرة العالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس امم أمريكا الجنوبية " الكوبا " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تقام البطولة القارية الشهر المقبل حيث ستستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس المباراة الافتتاحية في الـ11 من يونيو 2021.





وتذاع البطولة على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كوبا أمريكا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ومن المقرر ان يشارك في هذه البطولة القارية 12 منتخبا مقسمة إلى مجموعتين تتضمن كل واحدة 6 منتخبات.



