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يوفر 5 ملايين فرصة عمل.. ما لا تعرفه عن مشروع دلتا مصر

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، لتعزيز استراتيجية تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، حيث سيوفر المشروع 5 ملايين فرصة عمل للشباب.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع دلتا مصر وفوائده.

١. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني.

٢. يستهدف المشروع تعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي.

٣. يقام المشروع على مليون فدان، ويهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادي من شباب الخريجين في قرى متطورة وحديثه.

٤. سيوفر مشروع دلتا مصر 5 ملايين فرصة عمل لشباب مصر.

٥. يقوم بزيادة إنتاجية وحدة الأرض، حيث إنه من أجود أنواع التربة، كما أن المنطقة يتميز مناخها بالاتزان النسبي. 

٦. تم زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية من البنجر والقمح وعدد كبير من محاصيل الخضر والفاكهة.

٧. ويتم عمل دراسات متخصصة ودقيقة وفقا لاحتياجات الدولة والحاجة السوقية وطبيعة الأرض والمياه والمناخ.

٨. تتم مراحل التنفيذ بشكل متوازن بين الجهات التي تقوم على المشروع من إنشاء طرق واستصلاح أراض وحفر آبار ومحطات صرف وإمدادات كهرباء، لتتم خلال عامين فقط.

٩. جاري التخطيط لعمل مسارات لنقل مياه الري من غرب الدلتا إلى الدلتا الجديدة، وهو مشروع زراعي ضخم.

١٠. تم تشكيل قوافل علمية متخصصة والتعاون مع كليات الزراعة بالقاهرة والإسكندرية لعمل دراسات للتوسع في الأراضي الزراعية.

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