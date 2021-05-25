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آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:16 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أجرى حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على الكوع للمزيد من الاطمئنان على حالته، بعد جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، عقب الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، على إجراء أشعة احترازية لحمدي فتحي؛ للمزيد من الاطمئنان على حالته بعدما أصبح جاهزًا للتواجد في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وكان «فتحي» قد تعرض لإصابة في الكوع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، وهو ما تسبب في غيابه عن التواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.

وأدى لاعب خط وسط الأهلي برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية، وشارك في التدريبات بشكل تدريجي وتحفظي من خلال ارتداء  «واقي الكوع» قبل التخلص منه، ويشارك في التدريبات الجماعية ويصبح جاهزا للتواجد في المباريات الرسمية وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب جامعة قطر؛ استعدادا لمباراة مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد».

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