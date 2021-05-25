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الصين: مقتل 5 أشخاص تسمما بالغاز في معمل للأغذية جنوب البلاد

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:08 م
الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
وكالات
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قتل خمسة أشخاص، وتم نقل اثنين آخرين إلى المستشفى في حالة غيبوبة، إثر التسمم بالغاز السام في معمل للأغذية، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

 

وأفادت السلطات الصينية، بأن الحادث وقع يوم أمس، عندما بدأت خدمات الطوارئ في تلقي تقارير من معمل "فورون سونلي" لإنتاج الأغذية. وعثر رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى مكان الحادث على ثمانية أشخاص، سبعة منهم فاقدين للوعي، وكان أحدهم في وعيه، وتم إرسالهم على الفور إلى المستشفى لتقديم المساعدة اللازمة، لكن لاحقا توفي 5 أشخاص ولا يزال الآخران في غيبوبة.

 

وقالت الجهات المختصة، إنها أجرت التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث، ويعتقد التحقيق أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للتسمم بالغاز السام، أثناء أعمال الإصلاح والبناء التي تم إجراؤها هناك.

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مقتل 5 أشخاص تسمم بالغاز الصين

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