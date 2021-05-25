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عمرو محمود ياسين لـ شريف دسوقي :"هنشتغل مع بعض قريب لإني من معجبينك"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين رسالة دعم للفنان شريف دسوقي، بعد بتر قدمه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عمرو محمود ياسين منشورًا قال فيه :"الفنان شريف دسوقي ألف سلامه عليك، أكيد ده اختبار كبير من ربنا، و قدر الله و ما شاء فعل".

وتابع عمرو محمود ياسين قائلاً:" خلي بالك على صحتك و تماسك، وبإذن الله هنشتغل مع بعض قريب لإني من معجبينك".

وأضاف عمرو محمود ياسين:"وأول عمل يكون فيه دور مناسب هسعد بوجودك فيه، ولتستمر الحياة، خليك قوي".

وفي سياق آخر، شارك شريف دسوقي في السباق الرمضاني الماضي كضيف شرف من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ شادي الفخراني، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال، يحيى الفخراني، أنوشكا، نهى عابدين، محمد محمود، رامز أمير، إسلام إبراهيم.

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