الخطورة مستمرة.. ننشر اخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية

قالت مصادر طبية في المستشفى، الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز، إن حالتها الصحية مازالت غير مستقرة وخطرة، وأنها تعاني من التهاب رئوي شديد أثر على رئتيها بصورة كبيرة، موضحًا أنها ترفض إجراء أي مسحة طبية جديدة، منذ آخر مسحة أجرتها قبل 10 أو 11 يوما.





وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنانة دلال عبدالعزيز، موضوعة على جهاز تنفس صناعي «سِباب»، ليمدها بالأكسجين، نظرًا لتراجع نسبة الأكسجين لديها، موضحا أنها ليست فاقدة الوعي، بل إنها قادرة على التواصل مع من حولها، لكنها لا يمكن أن تستمر في خلع ماسك الأكسجين لفترة طويلة.





الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز

وأكدت المصادر، أن الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، سيئة وأنها في بعض الأحيان ترفض الحصول على بعض الأدوية، قائلا: «هي ست طيبة جدًا، لكن حالتها النفسية أحيانا بتسوء، وبنخاف نضغط عليها علشان تعمل مسحة جديدة، ونعمل من خلال الأشعة والتحاليل».





وقالت المصادر إن القضية هنا ليست في سلبية المسحة من عدمها، بل فيما خلفه الفيروس من تأثيرات على الجهاز التنفسي، موضحًا أن تأثيرات الفيروس عليها صعبة بدرجة كبيرة، وهو ما أكده أيضا مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عوض التاج الدين، في تصريحات تليفزيونية بالأمس.





إخفاء خبر وفاة سمير غانم

وقالت المصادر إن أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز، طلبت من إدارة المستشفى، عدم إبلاغها بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، حرصا على صحتها النفسية، وعليه طلبت إدارة المستشفى من التمريض والأطباء، عدم إبلاغها بالخبر أو التحدث عنه أمامها أو الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بصحة الفنان سمير غانم، إذا ما سألت، كما منعت إدارة المستشفى أي وسيلة إعلامية يمكن أن تعرف من خلالها خبر وفاة الفنان سمير غانم.



