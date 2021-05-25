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مباراة إسبانيا والبرتغال الودية بحضور جماهيري
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:17 م
وكالات
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سمحت السلطات المحلية في مدريد، اليوم الثلاثاء، بحضور المشجعين مباراة كرة القدم الودية بين إسبانيا والبرتغال، بحضور 30% من سعة الملعب.
من المقرر إقامة المباراة في 4 يونيو ، لتصبح أول مباراة كرة قدم للمحترفين في مدريد بحضور المشجعين منذ أكثر من عام واحد، في ظل منع التجمعات الكبيرة بسبب جائحة كوفيد-19.
وكان أتلتيكو مدريد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعد تفوقه على ريال مدريد الوصيف وبرشلونة صاحب المركز الثالث.
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