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بعد بتر قدمه.. أحمد رزق عن شريف دسوقي:"قوي وعنده إرادة وهيرجع يبسطنا"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد رزق رسالة دعم للفنان شريف دسوقي، بعد بتر قدمه، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر أحمد رزق صورة للفنان شريف دسوقي، وعلق عليها قائلاً :"شريف دسوقى فنان مهم وكبير اعرفه من حوالي٣٠ سنة يعنى أصدقاء طفولة".

وتابع أحمد رزق قائلًا:"وعايز أقولكم إنه قوى وعنده إرادة وهيرجع يبسطنا ويمتعنا، يلا يا شريف في انتظارك ومتتأخرش علينا وعلى حبايبك".

وفي سياق آخر، شارك أحمد رزق في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، وكوكبة مميزة من النجوم.

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